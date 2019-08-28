Dışişleri Bakanı Çavusoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed El Hekim ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
Bakan Çavusoğlu, Irak ve Ürdünlü mevkidaşları ile görüştü
28.08.2019 - 21:45 | Son Güncelleme: 28.08.2019 - 23:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavusoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed El Hekim ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : çavuşoğlu,
646900 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646900.aspx
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