Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar vuruldu.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar vuruldu.
Kaynak: AA
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