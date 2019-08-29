Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KYK yurt başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. KYK yurt başvuru sonuçları sonrasında öğrenciler, taahhütname adımına geçiş yapacak. Türkiye.gov.tr (e-Devlet) üzerinden alınacak olan KYK yurt başvuru sürecinin ardından boş kalan kontenjanlara yedek yerleştirmeler yapılacak. İşte, KYK yurt başvuru sonuçları sonrasında gerçekleştirilecek olan adımlar

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YURT KAYITLARI e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

YEDEK YERLEŞTİRMELER YIL BOYUNCA YAPILACAK

İlk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler, ilk üç yerleştirmeyi bekleyecek. İlk üç yerleştirme kısa süre içerisinde tamamlanacak. Bu yerleştirmelerin yanı sıra, yıl boyunca yedek yerleştirme süreci devam edecek.