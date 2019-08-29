Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenler’in cenazesinde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Kıbrıs’ta başlayıp İstanbul’da tekâmüle eren sonra tüm Türkiye’yi hatta tüm dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanın cenazesi dolayısıyla burada bulunuyoruz.

Hakkı ve hakikati okumakla geçerken ömrü dün nihayet erdi. Pek çok kadının ve erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu inanç abidesini son yolculuğuna hüzünle uğurluyoruz. Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler Hanımefendi.

Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı.

Gençlerimize yönelik sayısız konferanslarıyla on binlerce insanımıza en zor zamanlarda cesaret verdi. Türkiye’nin darbecilerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde böyle bir insanın yolunun hapishanelerden geçmemesi de düşünülemezdi. Şule Yüksel Şenler’i zindana atanların hiç biri bugün hatırlanmıyor. Ancak Şule hanım nesiller boyu yad edilmeye devam edecek.

Tüm milletime baş sağlığı dileklerimi sunuyorum. Rabbim inşallah kendisini cennetiyle müşerref kılar.

İnşallah Şule Yüksel Şenler Hanımefendi adına bir kütüphane ve müzeyi de en yakın zamanda açmak suretiyle, burada hem kütüphanede, müzede hemhal olmak hem kabrini ziyaret etmek suretiyle de inanıyorum ki kendilerini kabrinde çok daha mutlu etme fırsatını bulacağız.