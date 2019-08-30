Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berivan Helen Işık’ın 31 Mart Mahallî İdareler Genel Seçimleri’nde Siirt Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, çeşitli birimlerde çalışanların çoğunun temizlik işlerine gönderildiği, bazılarının da iş sözleşmesinin “ahlak ve iyi niyet hâllerine aykırılık” nedeniyle fesih anlamına gelen “29” koduyla işten atıldığı ileri belirtildi. İş akdi sona erdirilen çalışanların “29” koduyla işten atıldığı için işsizlik maaşı hakkı kazanamadığı ve tazminat talep edemediği kaydedildi. Belediye çalışanlarından evli ve 5 çocuk babası Mehmet Kol, HDP’nin belediye yönetimine gelmesinden bu yana çeşitli baskılara maruz kaldıklarını söyledi. Taşerondan kadroya geçtiğini ve belediyede ulaştırma personeli olarak görev yaptığını anlatan Kol “Daha sonra beni çöpe, temizliğe verdiler” dedi. Rahatsızlığından dolayı rapor aldığını, daha sonra belediye yönetiminin oluruyla 16 günlük yıllık izin kullandığını ifade eden Kol, geçen hafta cuma günü izninin iptal edildiğini aktardı. Kol “SGK girişime bir baktım ki çıkışımı vermişler. Aynı fikirde olmadığımız ve AK Partili olduğum için iş akdim feshedildi” diye konuştu. Şehit yakını Feyaz Aldemir de belediyenin yaptığı hukuksuzluğu kabul etmediğini belirterek “Temizlik işlerinde saha amiriyken, beni süpürgeye zorladılar. Yeni yönetim geldikten sonra sürekli mobbing uyguladı. Şu anda da çıkışımızı verdiler. Haklarımızı savunmak için hukuk mücadelesi başlatacağız” ifadelerin kullandı.