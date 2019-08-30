Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait şirketlerden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN’de çalışırken işten çıkarılan 250 kişi belediye önünde eylem yaptı. İşçilere destek için gelen eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk “CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir’i terör örgütlerine işgal ettirmek, terör örgütlerinin ocağı hâline getirmek için kardeşlerimizin ekmeklerini gasbediyor. Kimsenin işten çıkarılmayacağını söylemişti” ifadelerini kullandı. İşçiler adına açıklama yapan Kadir isimli çalışan “238 kişiye işten çıkarıldı mesajı geldi. Hiçbir gerekçe yoktur. Biz her gün 10 saat güneşin altında çalışıyoruz. Seçimden önce verilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun namus şeref sözü, hiçbir işçi işten çıkarılmayacak sözü nerede. Burada yeni düğün yapacak ve hanımı hamile olup bir hafta sonra doğum yapacak olanlar var. İşe iademizi istiyoruz” dedi. Hizmet-İş Sendikası 6 No.lu Şube Başkanı Serdar Özkul ise, haklarını geri alacaklarını ifade etti. Özel güvenlik olarak çalışırken çıkarılan Burhan Güven “Yanımda yüzde 80 engelli oğlum var. Bana söylediği ‘seni işten niye çıkardılar?’ Başkanımız gelsin, açıklamasını çocuğuma yapsın. Yazıktır, günahtır. Evladıma bakamazsam bunun hesabını kim verecek?” dedi.

SELDEN KURTARDI, İŞSİZ BIRAKILDI

İşten çıkarılanlar arasında güvenlik görevlisi Ebubekir Genç de var. Genç, “Bana ‘bankamatik memuru’ diyorlar. Ben Eminönü’ndeki selde çok sayıda kişiyi sırtımda taşıyarak kurtardım. Onlar arasında belki de bana o sözleri söyleyenlerin yakınları da var” dedi.