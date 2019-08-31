Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, hesabın kapatılması yönünde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Twitter şirketine resmi talep iletilerek, fotoğraflarla ilgili suç unsuru içeren paylaşımda bulunan sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
Emniyetten açıklama: Adli işlem yapılması için çalışmalar başlatıldı
31.08.2019 - 03:28 | Son Güncelleme: 31.08.2019 - 03:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
Etiketler : emniyet müdürlüğü,
647380 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/647380.aspx
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