Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB'de işten çıkarılan çalışanların bazıları, Saraçhane'deki binanın önünde oturma eylemlerine gece boyunca devam etti. Eylemcilerin bir bölümü evlerine dönerken, yaklaşık 10-15 kişilik bir grup ise gece de protestolarını sürdürdü.

"İNSANLAR ŞEN ŞAKRAK BAYRAM KUTLARKEN, BİZ BURADA HÜZÜNLE, AĞLAYARAK…"

Metin Karadeniz isimli işçi ise, "İSPARK'ta çalışıyorduk. 246 arkadaşımızla birlikte işimize son verildi. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. İnsanlar şen şakrar bayramı kutlarken biz burada hüzünle, ağlayarak… Aileme anlatamadım, anneme söyleyemedim işten çıkarıldığımı. Bu akşam haberim oldu, teyzemin oğullarından duymuş. 246 işçinin ailesi 1000 kişi eder. 1000 kişinin ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay mı?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.