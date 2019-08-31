Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-3 Harekatı kapsamında tespit edilen çoklu el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği belirtildi. Paylaşımda, “Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekatı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi” denildi.
Mehmetçik pusuyu fark etti... Hain tuzak imha edildi!
31.08.2019 - 12:59 | Son Güncelleme: 31.08.2019 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında çoklu el yapımı patlayıcı imha edildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : mevzi ve sığınak,pençe-3,pkk,
647448 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/647448.aspx
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