Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kıran -2 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı unsurlarınca Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalı Akarsu Mahallesi'nde icra edilen operasyon neticesinde; Suriye’den ülkemize eylem yapmak maksadıyla gönderildiği değerlendirilen 2 PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir“ denildi.
Kıran-2 Operasyonu’nda 2 terörist yakalandı
31.08.2019 - 13:16 | Son Güncelleme: 31.08.2019 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin Şırnak, Batman üçgeninde başlatılan Kıran-2 Operasyonu kapsamında 2 terörist yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kıran-2 Operasyonu,terörist,yakalama,
647452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/647452.aspx
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