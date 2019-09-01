Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Son olarak, dün Diyarbakır’a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile bağlantıları ve haklarında devam eden soruşturmalar sebebiyle görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi. HDP’li başkanlara destek açıklamalarında bulunan İmamoğlu “Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul’da hissettik. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanması ‘gaflet ve delalettir.’ Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir” diye konuştu.

AB’LİLER DE DESTEK OLDU

Diğer yandan her konuda Türkiye karşıtlığıyla bilinen Avrupa Birliği (AB) de terör destekçisi HDP’li başkanları ziyaret etmişti. AB üyesi ülkelerin Türkiye Büyükelçileri, görevden alınan 3 ilin belediye başkanlarıyla bir araya gelmişti. AB Türkiye Delegasyonunun Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafla birlikte “AB Büyükelçileri bugün, Diyarbakır, Van ve Mardin’de geçici olarak görevden alınan ve yerlerine il valilerinin atandığı, demokratik yolla seçilmiş belediye başkanlarıyla bir araya geldi” ifadelerine yer verilmişti.

BELEDİYELERİ ÖRGÜT KARARGÂHNA ÇEVİRDİLER

Terör örgütü ile bağlantıları sebebiyle görevden uzaklaştırılan HDP’li başkanlar, her ne kadar CHP’den ve uluslararası camiadan destek bulsa da işlemiş oldukları suçlar ortada. İçişleri Bakanlığı, Ahmet Türk, Adnan Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe Ertan’ın neden görevden uzaklaştırıldığını tek tek ortay koydu. Bu kapsamda, “Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından Ahmet Türk hakkında 2 kovuşturma ile 4 ayrı soruşturma, Adnan Selçuk Mızraklı’nın hakkında ise 1 kovuşturma, 8 ayrı soruşturma bulunuyor. 31 Mart seçimlerinde HDP’li belediye başkanlarının eline geçen Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerinde 4 buçuk ayda skandal icraatlara imza atıldı. Belediyeleri adeta Kandil’in hizmetine sokan HDP’li 3 başkan göreve gelir gelmez, PKK’lı teröristlerin yakınlarına iş imkânı ve ailelerine maddi destek sağlamaya çalışırken, şehit yakınlarını ise mobbing uygulayarak işten çıkardı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı, terör örgütü elebaşlarından Muzaffer Ayata’nın yakınını ‘başkan danışmanı’, Sabri Ok’un yeğeni Selda Baran’ı da Kadın ve Aile Daire Başkanı olarak atadı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk de gençlerin dağa gitmesini engellemek için yapılan gençlik merkezlerini kapattı.