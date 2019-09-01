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Irak'ın Kuzeyinde teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
01.09.2019 - 10:54 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
Etiketler : kuzey,ırak,terörist,
647614 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/647614.aspx
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