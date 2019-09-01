Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen 5 teröriste ilişkin bilgileri paylaştı.

Açıklamada şöyle denildi:

Bugün Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde Millî İstihbarat Teşkilatımız ile koordineli olarak icra edilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen beş teröristin PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamalarda, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 24 saat içinde toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.