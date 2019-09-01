Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemek programı sonrası merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi’ne geçerek iş adamı Halil İbrahim Dağ’ın evine misafir oldu. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Dağ ile bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda bekleyen vatandaşları selamlayarak evden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Halil İbrahim Dağ’ı ziyaret etti
01.09.2019 - 23:01 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’daki programlarının ardından iş adamı Halil İbrahim Dağ’ı ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Halil İbrahim Dağ,Konya,Recep Tayyip Erdoğan,
647736 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/647736.aspx
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