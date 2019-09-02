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Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
02.09.2019 - 08:49 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."
Etiketler : Kuzey Irak,terörist,
647792 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/647792.aspx
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