Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBB Başkanı Feyzioğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir.

Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır.

Yargı Reformu Strateji Belgesi doğru bir strateji belgesidir.

HSK'nin yapısının, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclis'imizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz.

Yargı reformu stratejisini bir an evvel hayata geçirmeliyiz.

Ülkemiz 15 temmuz darbe girişimiyle iç savaşa sürüklenmek istedi. Basit bir darbe girişimi değildi.

Bu darbe girişimini tek yumruk olarak önledik.

Bir daha böyle bir darbe girişimiyle asla karşılaşamayız.

Bunu önlemek için Türkiye’nin demokratik kurumlarını güçlendirmeliyiz."

Yargıtay Başkanı Cirit'ten

Yargıtay Başkanı Cirit: "Yargının, yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir."