İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında bir grup teröristin tespit edildiğini açıkladı. İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyon ile 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
02.09.2019 - 13:11 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : terörist,operasyon,
647847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/647847.aspx
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