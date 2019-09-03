Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK’dan dört isim için ihraç talebi çıktı. Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı Kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildi.

4 saat 40 dakika süren toplantının ardından AK Parti’den yapılan açıklama şöyle denildi: “AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir.” Yeni parti oluşumuna destek verdiği öne sürülen eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı’nın da ihraçlarının isteneceği öğrenildi. İhraç talebine dayanak tüzük maddesi ise şu şekilde: “Parti Yöneticileri, Üyeleri veya Parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak.”

ERDOĞAN MESAJI KONYA’DA VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Konya’da partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşmuş ve "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz. Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.