Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adli yıl açılışına katılmayan baroları eleştiren Cirit, “Yargıya ilişkin konuların ön yargısız ortamlarda, şeffaf şekilde ve demokratik bir katılımla tartışılması, sorun çözme kapasitemizin gelişmesi bakımından son derece önemlidir. Bu sebeple adli yıl açılışlarının, halkın huzurunda, tüm tarafların katılımı ile şeffaf ve demokratik şekilde yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

AB Komisyonunun 29 Mayıs 2019 tarihli Türkiye raporuna tepki gösteren Cirit, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından ağır ve önemli suçlardan mahkûm olmaları sonucu cezaevinde bulunan hâkim, savcı ve yüksek yargı üyelerinin ihraç edilmelerinin bir zorunluluk olduğuna dikkati çekti. Cirit, şunları kaydetti: Durum bu kadar açıkken ‘yargı bağımsızlığı’ kavramını, terör örgütüne bağlılık olarak anlayan İlerleme Raporundaki ifadeler, söz konusu raporu değersiz bir kâğıt parçasına dönüştürmüştür. AB’nin bu tutumu, hukuk derslerinde okutulacak türden tam bir skandaldır. Küresel olarak, çeşitli güç odakları tarafından Türk yargısına yönelik olumsuz algı oluşturma çabaları sistematik bir şekilde sürdürülmektedir.”

“DOSYALAR PİNPON TOPU GİBİ...”

Bölge Adliye Mahkemeleri’nin (BAM) faaliyete geçmesindeki temel amaçlardan birisinin de dosyaların büyük çoğunluğunun istinaf aşamasında sonuçlanması olduğunu hatırlatan Yargıtay Başkanı, “Üzülerek belirtmem gerekir ki, adli hizmetlerdeki kalite düşüklüğüne bağlı olarak dosyalar, pinpon topu gibi yargı mercileri arasında gidip gelmekte ve bir türlü kesin hükümle sonuçlandırılıp adli sistem dışına çıkarılamamaktadır” diye konuştu.