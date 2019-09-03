Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin, doğru olduğunun, kalıcı çözümlere odaklandığının altını çizen Feyzioğlu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin seçimiyle ilgili şu öneride bulundu: Türkiye’nin normalleşme sürecinde HSK’nın yapısının kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclisimizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz. HSK üyelerinin yarısının Meclisimizin, 3/5 gibi nitelikli bir oyla, dolayısıyla yüksek bir uzlaşma seviyesiyle belirlemesidir. Bu durumda uzlaşma kaçınılmaz olarak liyakat temelli olacaktır. Kalan üyelerin de Yargıtay ve Danıştay genel kurullarında yine nitelikli oyla belirlenmesini öneriyoruz. TBB Genel Kuruluna da belli sayıda aynı yöntemle seçeceği HSK üyesi kontenjanı tanınmasını öneriyoruz.”

MESLEKî SINAV İSTEDİ

TBB Başkanı Feyzioğlu, “Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır” dedi.