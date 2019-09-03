Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazırlanan taslak metin, önce Adalet Bakanlığı ve AK Parti kurmaylarınca yeniden değerlendirilecek. Taslak metin, ardından eylül ayı içinde Meclis’te grubu bulunan muhalefet partilerinin görüş, eleştiri ve katkısına sunulacak. Yargı ile ilgili yasal düzenlemede, Meclis’teki muhalefet partilerinin de desteği aranacak. AK Parti kurmayları; 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ile ilgili yasal metnin, Türkiye’nin metni olacağını belirtti. Ekimde yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Meclis’e paketler halinde sunulması planlanan düzenlemelerin yasalaşmasıyla yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hak ve özgürlükler, insan hakları, adalete erişim gibi konularda yeni dönem başlayacak. Yargı paketi, ekim ayında Meclis’in ilk gündem maddesi olacak.

‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hayata geçirilmesinin ardından yapılacak düzenlemelerle yargının güçlendirilmesi hedefleniyor. Belgedeki amaç ve hedeflere göre, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları yükseltmek üzere mevzuat gözden geçirilecek, gerekli değişiklikler gündeme gelecek.