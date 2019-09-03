Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Hanım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu. Kamuoyunda yanlış bilgiler aktarıldığını vurgulayan Emine Erdoğan, “Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Yerinde inceledim. Önceki hali ile şimdi hali arasında büyük fark var” dedi. Bakan Kurum da “Salda Gölü’nde hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Salda Gölü’nde bir pelikanı suya bırakan Emine Erdoğan “Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. İlk başta kamuoyuna başka aktarıldı. ‘Bakanlık eliyle daha kötü hale getirilecek’ denildi. Bu durumu bakana bildirdim ve kendisi de davet etti. Eski halinden bu hale gelişi çok güzel bir girişim”’ ifadelerini kullandı.

ARAÇLAR GİREMEYECEK BETON DÖKÜLMEYECEK

Salda Gölü’nde yapacakları çalışmalarla betonlaşmaya ve yapılaşmaya izin vermeyeceklerini ifade eden Bakan Kurum “14 Mart’ta Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 44 kilometrekare göl yüzeyini 7 kat artırarak 295 kilometrekareye çıkardık. Daha sonra 5 bin 998 hektar olan sit alanını da 8 bin 500 hektara çıkardık. Amacımız burada yapılaşmaya izin vermemek. Salda Gölü’ndeki projeye başlamadan önce araçlar giriyordu. Düzenleme yaparak, 500-600 metrede kıyıda, kumsalda yapılaşmaya izin vermedik. Bariyerler koyarak, araçların daha uzakta durmasını sağladık. Yine, çöplerin toplanmasının ve etrafa yayıldığını gördük ve buna da el attık. Bir kez daha altını çiziyorum. Salda Gölü ve çevresini betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız. Çivi dahi kullanılmayacak. Düzenli park alanları dışında hiçbir oluşuma izin verilmeyecek.

SIFIR ATIK’LA 20 MİLYAR LİRA TASARRUF EDECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, “Bakanlık olarak yürüttüğümüz beyaz adalar ve Yeşilova bölgesindeki çalışmaları Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’a arz ettik. Kendisinin fikirlerini aldık. Çevre konusunda bizlere en başından itibaren destek oldu. Sıfır atık projemizde 2023’e kadar 20 milyar lira tasarruf ve 100 bin istihdam alanı oluşturmayı hedefliyoruz’’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da talimatıyla her ile Millet Bahçesi yapılacağının altını çizen Kurum, “Çevre düzenlemesi yapıyoruz. Özel çevre koruma bölgelerini 2023’e kadar nüfusun yüzde 17’sine denk gelecek hazırlıyoruz. Doğal alanları koruyacak projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN ANLAŞTILAR

Aynı zamanda Sıfır Atık projesinin de mimarlarından olan Emine Erdoğan, bakanlığın göl ve çevresinin korunmasına yönelik yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini Twitter’dan, “Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım” sözleriyle ifade etmişti. Paylaşımında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı etiketleyen Emine Hanım, projeyi yerinde incelemek üzere Bakan Kurum’dan davet almış ve davet üzerine “Memnuniyetle, ilk fırsatta çevre dostlarıyla birlikte geleceğim” cevabını vermişti.