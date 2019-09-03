Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez’in ortasında bulunan Elyetama caminin yakınında bomba yüklü motosiklet patlatıldı .Olayda 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.
Bugün öğlen saatlerde Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti, 11 kişi yaralanmıştı.
Azez’de ikinci patlama oldu: 5 yaralı
03.09.2019 - 16:13 | Son Güncelleme: 03.09.2019 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba yüklü motosiklet ile gerçekleştirilen ikinci saldırıda 5 kişi yaralandı.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez’in ortasında bulunan Elyetama caminin yakınında bomba yüklü motosiklet patlatıldı .Olayda 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azez’,patlama,yaralı,
648056 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/648056.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER