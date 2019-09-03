Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam" ifadesini kullandı.