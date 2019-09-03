Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam" ifadesini kullandı. 