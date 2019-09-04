Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar, tören sırasında T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki açılış uçuşuna eşlik etti. Üs personeline hitap eden Bakan Akar, Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hâle getirildi” dedi.

Bakan Akar, ABD ile devam eden güvenli bölge çalışmalarına ilişkin de şunları söyledi:

“Herhangi bir şekilde bize verilen sözlerde bir aksaklık olursa, bunlar yerine getirilmezse, bununla alakalı olarak Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin B planı da var, C planı da var. Onları da uygulamaya koymaya hazırız. Gerekirse, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız.”

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki faaliyetlere de değinen Akar, Türkiye’nin uluslararası hukuktan, ikili anlaşmalardan ve problemlerin dostane çözümünden yana olduğunu kaydetti. Bunun hiçbir şekilde taviz veya zaaf olarak anlaşılması gerektiğini ifade eden Akar, herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceklerini, Türkiye ve KKTC vatandaşların hakkını hukukunu çiğnetmeyeceklerini belirtti.