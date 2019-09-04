Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da düzenlenen “Göç Değerlendirme Toplantısı”nda terör bağlantıları sebebiyle görevden alınan HDP’li belediye başkanlarını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi. Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarını, terörle iltisakı ve devam eden kovuşturmaları nedeniyle, anayasa ve kanunlardan kaynaklanan yetki ve sorumluluklara dayanarak görevden aldıklarını hatırlatan Soylu şunları söyledi:

Biz, üçünü görevden aldık. Türkiye’nin en büyük şehrinin yeni seçilmiş belediye başkanı (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu), koşa koşa savunmaya gitti. Hazret açıklamasında, ‘Bu belediyelere iftira atıldı’ diyor. Biz attık iftirayı. İftira atan da biziz. Sadece yazıklar olsun. Ayıptır. Bu devlet, 2 bin 200 yıllık geçmişinde şaklabanlıkla ayakta durmadı. Kesinleşmiş hüküm yok diye bizi eleştirirken kendileri dönüyorlar, bunların masumiyetine, terörle iltisaklı olmadıklarına gayet de rahat hüküm veriyorlar. Yahu sen hâkim misin, belediye başkanı mısın, terör uzmanı mısın? İki laflarının biri ‘seçilmiş’. Dün aynı partinin belediyeleri, PKK ile el ele çukur ve barikat eylemlerini gerçekleştirirken seçilmiş değiller miydi? Belediyelerin iş makinelerini PKK’ya tahsis ederken, orada yetişen gençlerin, çocukların belediyeler vasıtasıyla dağa tahsislerini sağlarken bunlar seçilmiş değil miydi? Bomba düzenekleri hazırlarken, evlatlarını şehit ederken, 107 polis, 156 asker, 15 geçici köy korucusu, 36 vatandaşımız şehit edilirken bunlar seçilmiş değiller miydi?

İŞİNİ YAP, PEJMÜRDE EDERİZ

Kimse kusura bakmasın. Bugün Diyarbakır’da halay çekenlerin, evlatlarımız şehit edilirken, o eylemler yapılırken gıkları çıkmadı. ‘Belediyenin kepçesinin terör eyleminde ne işi var?’ diye bir kişiden bir söz duymadık. Ne zaman ki o eylemlerden sonra iş makinelerini PKK’nın emrine veren o belediyeleri görevden aldık, Türkiye’nin en batısından, İzmir’den kalktılar, koşa koşa ‘geçmiş olsun’a gittiler, şimdi de aynısını yapıyorlar. Maşallah hâkim de kanun da etik de bakan da onlar. Her şeyin doğrusunu bilen de onlar.

Diyarbakır’a gitmişken Hacire Ana’ya da uğrasaydın, oğlunun nasıl kaçırıldığını, infaz edildiğini dinleseydin bari. Yoksa medya yapıcıların, ajansların sana sufle yapmadılar mı? İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işinin dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net. Bu ülke, bu millet adına. Hiç sağına, soluna bakmayız.”