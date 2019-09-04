Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, On İki Ada açıklarında saat 04.01'de Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 13.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 80 kilometre ile On İki Ada olarak belirlenirken, Türkiye'den en yakın yerleşim yeri olarak ise Muğla'nın Marmaris ilçesi olduğu kaydedildi.
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
04.09.2019 - 05:20 | Son Güncelleme: 04.09.2019 - 05:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,son edpremler,
648112 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/648112.aspx
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