Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da yaklaşık bir hafta önce anne Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar’ın HDP’lilerce dağa kaçırıldığını belirterek, evladı gelene kadar, HDP İl Başkanlığı önünden ayrılmayacağını söyledi. Oturma eyleminin 5’inci gününde oğlu ortaya çıkan Akar, eylemini sonlandırdı.

Hacire Akar’ın isyanını gören diğer aileler de harekete geçti. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Çetinkaya ailesi, oğulları Süleyman Çetinkaya’nın HDP’lilerce Suriye’ye kaçırıldığını öne sürerek, oturma eylemi başlattı. Eğil ilçesinde yaşayan baba Süleyman Çetinkaya, eşi ve 4 çocuğu ile yaptığı oturma eyleminde oğlunun cuma gününden beri kayıp olduğunu belirterek, bulunmasını istedi. Baba Çetinkaya “Çocuğum sürekli HDP İl Başkanlığına geliyordu. Karakol araştırdı, Mardin’de bir kadınla Suriye’ye göndermişler. HDP’lilerle görüştüm, ‘Bizim haberimiz yok’ diyorlar. Yalan söylüyorlar. Çocuğum gelene kadar biz gitmiyoruz. Niye bunların çocukları yok mu? Onları göndersinler. Öyle parti severlerse, dağ severlerse gitsinler. Ayrımcılık yapıyorlar, zulüm yapıyorlar. İsterlerse çocuğumu getirebilirler. Hangi saat isterlerse getirebilirler. Örgütle bağlantılıdırlar” dedi.

EVLADIMI GETİRSİNLER

Anne Fevziye Çetinkaya da çocuğuna kavuşmak istediğini belirterek “Çantam dolu taş. Eğer çocuğumu getirmezlerse burayı taşlayacağım. Benim başka bir davam yok. Çocuğumu getirsinler” diye konuştu.

BAŞLARIM KÜRDİSTANINIZA

Oturma eylemine katılan, Çetinkaya’nın kuzeni Aysel Bozkurt ise, HDP’li yöneticilere yönelik şunları söyledi: Senin oğlun dağa gitsin, bakalım sen oturuyor musun, oturmuyor musun? Bizim canımız gitmiş, senin umurunda mı? Gönderdiniz, yalan mı? Kaç tane genç toprağın altında. Diyarbakır’da genç bırakmadınız, ya cezaevinde ya toprağın altındalar. Başlarım sizin Kürdistan davanıza. İnsanlar biraz gözünü açsın. Biz bunu diyoruz.

Mağdurlardan Biçer ailesi de oğulları Mustafa Biçer’in dağa kaçırıldığını ifade ederek, oturma eylemine katıldı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapanların sayısı artınca, parti binası girişindeki kepenk HDP’lilerce kapatıldı. Kapatılan kepenge rağmen aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor.

HDP binasının önünde bekleyen annenin isyanı

STK’LAR DESTEK VERİYOR

Bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eylemi sürdüren gözü yaşlı aileleri­­­ ziyaret ederek destek açıklaması yaptı. Memur-Sen İl Başkanı Yunus Memiş, siyasi partilerin temel amacının, ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket etmek olduğunu savunarak “Maalesef siyasi partilerin, çocukların hücre evlerinde, kafaları bulandırılarak örgütün kucağına yönlendirilmesi şeklinde davranması ciddi şekilde sivil toplum kuruluşları olarak bizleri rahatsız etmektedir” dedi. Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir de Diyarbakır’da dağa kaçırılan oğluna HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan Hacire Akar’a değinerek Akar’ın tarihî bir direniş gösterdiğini belirtti.



Mücadelem 4 yıldır sürüyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oğulları Süleyman’ın HDP’lilerce terör örgütü PKK’ya katılması için dağa kaçırıldığını söyleyerek oturma eylemi başlatan Çetinkaya ailesinin ardından, 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad’ın teröristlerce dağa kaçırıldığını öne süren Remziye Akkoyun da oturma eylemi başlattı. 4 yıldır oğlunu bulmak için mücadele verdiğini, ancak sonuç alamadığını ifade eden Remziye Akkoyun, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden güç aldığını ve onlarla birlikte oğlu getirilinceye kadar eylemine devam edeceğini söyledi.