Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bahçeli divan üyelerine, “Yeni bir döneme başlıyoruz. Meclis’te yoğun çalışmalar olacak, siyasetteki gelişmeleri takip edeceğiz. Özellikle AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarının, Meclis aritmetiğini ve milletvekilli sayılarını nasıl değiştireceğini izleyeceğiz ve takip edeceğiz” dedi.



MHP lideri Bahçeli’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör bağlantıları sebebiyle görevden alınan HDP’li belediye başkanlarını ziyaret etmesiyle ilgili de “İmamoğlu,16 milyon insanın temsilcisi olduğunu söylüyor. Ama terör nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarına destek için ziyarete gitti. Terörle mücadele eden komutanları ziyaret etmedi. Bu komutanları ziyaret etmiş olsaydı, işte o zaman 16 milyonu temsil ediyor olurdu” dediği belirtildi.