Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Washington merkezli uluslararası mülteci hakları kuruluşu ‘Refugees International’, Suriye’yle ilgili yayımladığı son raporda, Rusya ve destek verdiği Esad rejimi tarafından İdlib’e düzenlenen son saldırıların, Suriye içinde bugüne kadarki en büyük toplu göç dalgasına sebep olduğunu açıkladı.

İNSANİ KÂBUS YAŞANIYOR

Raporda saldırıların ardından 500 bin kişinin yerinden olduğu vurgulandı. İdlib’deki sivil nüfusun yaklaşık üçte ikisinin bugüne dek insani yardımlarla hayatta kaldığı belirtilen raporda, “Şu anda İdlib’de insani bir kâbus yaşanıyor” denildi. Raporda, İdlib’deki son durumla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Rusya tarafından desteklenen Suriye rejimi, muhalefetin bu son kalesini ele geçirmek için Suriye savaşının en kanlı fasıllarından biri haline gelen zalimce bir saldırı düzenledi. Bu saldırıların neticesinde çok sayıda sivil hayatını kaybetti ya da göçmek zorunda kaldı.

İdlib’deki sivil nüfusun yaklaşık yarısı zaten Esad rejimi tarafından yeniden ele geçirilen ülkenin diğer şehirlerinden göç etmişti. Sivillerin yaklaşık üçte ikisi de insani yardımlarla hayatta kalıyordu. Gelinen son aşamada İdlib’de artık insani bir kâbus yaşanıyor.

SON ÜÇ AYDA 500’DEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

Son üç ayda rejimin ve Rusya’nın sivillerle silahlı grupları ayırt etmeden yaptığı hava bombardımanı sonucunda 500’den fazla sivil öldü ve binlerce kişi de yaralandı. Bundan daha endişe verici olanı da Rusya ve Suriye rejimi tarafından düzenlenen hava saldırılarında hastaneler ve okullar dahil hayati önemdeki sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alınmış olması.

Silahlı gruplar da rejimin kontrolü altındaki bölgeleri sivil-asker ayırımı yapmaksızın bombaladılar ve çok sayıda sivili öldürdüler. İlaveten terör örgütü El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) örgütü de buradaki sivillere karşı adam kaçırma, işkence ve cinayet gibi çok ciddi insan hakları ihlallerinde bulundu.

TÜRKİYE HIZLICA EK KAMPLAR İNŞA ETMELİ

Halihazırda 3.5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, bu saldırıların neden olabileceği sonuçlardan dolayı çok endişeli. Saldırılardaki son tırmanış, bundan sonra da on binlerce Suriyeli mültecinin daha Türkiye sınırının öte yanında sığınma talebinde bulunmasına neden olabilir.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde kontrolü altındaki bölgelerde hızlı bir şekilde ek mülteci kampları inşa etmesi ve Türkiye’nin içindeki mevcut mülteci kamplarının da kapasitesini arttırması için çabuk hareket etmesi gerekiyor.

BATILI VE ARAP ÜLKELERİ ACİLEN FON SAĞLAMALI

Batılı ülkelerdeki insani yardım yorgunluğu ve yardımın Heyet Tahrir El Şam’a (HTŞ) gittiği endişesi nedeniyle insani yardımlarda önemli bir düşüş yaşandı, bu durum İdlib’deki sivillerin durumunu daha da karmaşık bir hale getirdi.

Batılı ülkelerin ve Körfez’deki Arap ülkelerinin İdlib’de hayat kurtarma aktiviteleri için gerekli finansal yardımı hemen temin etmeleri ve koruma, eğitim ve sağlık konularında acilen fon sağlamaları gerekiyor.

İdlib’den Türkiye’ye gelmekte olan mültecilerin geçici olarak barınması için Türkiye’ye gerekli finansal yardımı yapması gerekiyor.

GÖÇ DALGASI NASIL ARTTI

Rusya’nın havadan verdiği destekle mayıs ayında başlattığı İdlib operasyonunda Han Şeyhun gibi stratejik noktaları ele geçiren Suriye rejiminin muhaliflerin elinde bulunan İdlib’e düzenlediği operasyonlar, son haftalarda şiddetini arttırmıştı. Geçen hafta hava saldırıları ve çatışmaların şiddetlenmesi sonrasında bölgede bulunan yüz binlerce sivil Türkiye sınırına doğru gelmişti.