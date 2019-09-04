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10'u sözde üst düzey 117 terörist etkisiz hale getirildi
04.09.2019 - 12:14 | Son Güncelleme: 04.09.2019 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında 10'u sözde üst düzey olmak üzere 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu, 7'si ise gri kategoride yer alıyor.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
648187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/648187.aspx
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