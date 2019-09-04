Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin eğitimine başlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline S-400 eğitimine başlandığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" denildi.

