Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin eğitimine başlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline S-400 eğitimine başlandığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" denildi.
MSB: Rusya'da S-400 eğitimi başladı
04.09.2019 - 12:51 | Son Güncelleme: 04.09.2019 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'da, S-400 eğitiminin Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladığını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin eğitimine başlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline S-400 eğitimine başlandığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" denildi.
Etiketler : S-400 Eğitimi,
648195 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/648195.aspx
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