Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ANAR araştırma şirketinde 15 yıldır müdürlük görevini yürüten İbrahim Uslu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ANAR'la ilişiğinin tamamen kesildiğini duyurdu. Bundan sonra araştırma faaliyetleri içerisinde olmayacağını da vurgulayan Uslu, ANAR'daki hisselerinin tamamını devrettiğini açıkladı.

İbrahim Uslu Twitter adresinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"15 yıldır yöneticisi ve ortağı olduğum ANAR'daki hisselerimi devrederek, şirketteki tüm görevlerimden ayrıldım. Birlikte güzel işler yaptığımız çalışma arkadaşlarıma ve bana güven duyan tüm dostlarıma sonsuz teşekkürler. Bundan sonra iş yaşamımı araştırma dışında sürdüreceğim."