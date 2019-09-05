Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli düzenlemelerin bulunduğu yargı paketi, mağdur haklarının güçlendirilmesine yönelik yasal çalışmaları da içeriyor. Pakette, Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanın özel ortamda alınması gerektiği yer alıyor. Ayrıca mağdurun şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu durumlarda, adli görüşme odalarının kullanılması yasal zorunluluk olacak. Cinsel saldırı ile çocukların cinsel istismarı suçlarında da mağdurların ifadeleri ve beyanları adli görüşme odalarında alınacak. Bu süreç uzmanlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. İfade işlemi sırasında görüntü kaydı alınacak. Görüntüler, dava dosyasında saklanacak. Böylece, yeniden ifade alınmasına gerek kalmayacak. Bu görüntüleri hukuka aykırı şekilde paylaşanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Hastanelerde de Çocuk İzlem Merkezleri kurulacak. Bu merkezlerde adli görüşme odalarında olduğu gibi ifade alma süreci yürütülebilecek.