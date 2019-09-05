Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB iştiraki olarak 2005 yılından bu yana kentin birçok noktasında bulunan İSPARK otoparkları günde 2 milyondan fazla araç sahibine hizmet veriyor. Bu otoparkların bazıları 24 saat, bazıları da 12 saat hizmet veriyor. 12 saat hizmet veren otoparkların birçoğu, mesai bitiminin ardından ‘Değnekçi’ olarak bilinen kişiler tarafından işgal ediliyor.

Değnekçiler, 12 saatin ardından ücretsiz olması gereken otoparklarda sürücülerden en az 10 lira talep ediyor. Karşılığında hiçbir fiş veya fatura vermeyen değnekçilerin işgal ettiği yerlerden biri de Fatih’te, Eski Galata Köprüsü’nde bulunan İSPARK otoparkı.

Saat 08.00’den itibaren yetkili personel tarafından hizmet verilen otoparkta akşam 19.00’da görevli kalmıyor. Havanın kararmasının ardından değnekçiler burayı işgal ediyor. Bu kişiler sürücülerden en az 10 lira talep ediyor. Araç modeli ve kişiye göre de fiyatlarda oynama yapan değnekçiler en az 4 kişilik gruplar halinde gece geç saatlere kadar bekliyor. 50 araç kapasiteli otopark sabah saat 08.00’de yetkili personelin gelmesiyle yine resmî tarifeye dönüyor. Değnekçilere para vermek zorunda kalan vatandaşlar, ücret ödemedikleri zaman tehdit edildiklerini söyledi.

İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi’nin (İSPARK) internet sitesinde yer alan ifadede, çalışma saatleri dışında tespit edilen niteliksiz işletmecilerin emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca sitede mesai saatleri arasında İSPARK’a park edilmesi karşılığında, sürücüye fiş veya fatura verilmemesi durumunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 153 Beyaz Masa’ya vatandaşlara ihbarda bulunulması istendi.