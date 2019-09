Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü kutlama programına katılarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, cumhuriyet ve demokrasiye giden yolun taşlarının, milletin esarete karşı direnişinin sembolü olan Sivas’ta taşındığını belirterek “Sivas Kongresi kararları milletin en zor zamanlarında bütün dünyaya haykırdığı bir bağımsızlık manifestosudur. Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki evet, manda ve himaye asla kabul edilemez, millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz” dedi.



Kurtuluşun savaşını büyük bir zaferle neticelendiren milletin 15 Temmuz 2016’da benzer bir imtihandan alnının akıyla çıkmasını bildiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: Milli iradeye darbe vurmak ve ülkemizi işgal etmek niyetiyle girişilen hain darbe teşebbüsü 97 yıl aradan sonra bir kez daha milletimizin azmi ve kararıyla boşa çıkarıldı. 15 Temmuz gecesi darbeciler karşısında kenetlenen Türk milleti bir kez daha Kuvayımillîye’yi amil ve iradeyi milliyeyi hakim kılarak hainleri bozguna uğrattı. Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümünde Sivas Mektebi Sultani binasından bir kez daha haykırıyoruz, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz, bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız.”



“YA OLACAĞIZ YA ÖLECEĞİZ”

Kongre salonlarına Türk bayrağını asmayan teröristlere ödetilen bedellerin ortada olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan “Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te bunları inlerine nasıl soktuğumuz ortadadır. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı vermeye devam edeceğiz. Türkiye’nin kazanımlarına ve hedeflerine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Evet, ‘ya olacağız ya öleceğiz’ diyerek girdiğimiz bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz” diye konuştu.



Erdoğan, Türkiye’nin manda tartışmalarını Sivas’ta kapattığını ancak bazı zihinlerde ve gönüllerde bu özlemin hep devam ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kardeşlerim, siyaset başkadır politik çıkar başkadır, ülkenin ve milletin ali menfaatleri başkadır. Bunları birbirine karıştırdığınızda kendinizi rengini şehitlerimizin kanlarından alan bayrağımız yerine başka paçavralar altında bulabilirsiniz. ”



Nükleer füze neden olmasın

Sivas’ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nda katılımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunmasıyla ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu. “Şimdi her şey iyi güzel de birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane iki tane değil...” diyerek şöyle devam etti: “Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var. Yanı başımızda İsrail var mı? Var. Bütün her şeyiyle onunla korkutuyor. S-400 olayı oldu kıyamet kopardılar ‘almayacaksın’. Niye almayacağız? Adı üzerinde S-400 nedir? Savunma sistemi, taarruz değil, yani bize savunma sistemini bile almayı engelliyorlar. Aldık ve inşallah nisanda tamamen bitiyor. Ve ben Sayın Trump’a şunu da söyledim; ‘Sen de bize Patriot ver, senden de Patriot alalım’. ‘Doğru mu söylüyorsun?’ dedi, ‘Evet doğru söylüyorum ama şartlar aynı olacak’ dedim, yani Rusya’dan hangi şartlarda aldıysak senden de aynı şartlarla olursa alırız.”

YENİ PARTİYE GÖNDERME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sivas İl Başkanlığının düzenlediği yemekte yaptığı konuşmada, yeni parti için çalışanlara yönelik mesajlar verdi. Erdoğan özetle şunları kaydetti: AK Parti kalesinde 18 yılda gedik açmaya yönelik pek çok teşebbüs oldu. Medyanın, siyaset mühendislerinin veya kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden bazı eski üyelerimiz, milletvekillerimiz hatta bakanlarımız çıktı ama hepsi de tıpkı bir saman alevi gibi kısa sürede unutulup gitti. Hatırlayın Sivas’ın içinden de çıktı. Nerede şimdi? Sorsan belki kimse hatırlamaz. Hatırlayanlar da hayırla yâd etmez. Siyasi hırsları, siyasi ihtirasları uğruna AK Parti’ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir. AK Parti’yi tökezletme planları daima hezimetle sonuçlanmıştır. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. Biz içimizde bu bedbahtlara, modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız.