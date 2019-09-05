Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin başarısı için partinin üzerine düşen fedakârlığı yapacağını söyleyen Bahçeli, sistemin aksayan yönleri varsa bunların düzeltilmesi noktasında da hükûmete desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Öte yandan, yeni dönem çalışmaları için yakın kurmaylarına start veren Bahçeli, 11 Eylül’de MYK’yı ve ay içerisinde de İl Başkanlarını toplayacak. MYK’nın toplantısında büyük kongre takviminin belirlenmesi bekleniyor. Divan toplantısında, Bahçeli’nin teşekkür ziyaretleri için de yeni bir takvim belirlendi. Daha önce planlanan ancak iptal edilen Erzincan, Bayburt, Osmaniye ve Manisa’ya gidecek olan Bahçeli, sonrasında ilçe ziyaretlerinde bulunacak.



O KARENİN PERDE ARKASI

Erdoğan’ın Bahçeli’yi evinde ziyaretinde, duvardaki Arapça yazının anlamını bildiğini belirterek, ‘Mülk Allah’ındır’ anlamındaki kelimeleri okuduğu; iki liderin tebessüm anlarının fotoğraf karesine yansıdığı öğrenildi.

İmamoğlu’na ‘Sivas’ ile tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun HDP’lileri ziyaretine tepki gösterdi. Twitter’dan açıklama yapan Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 31 Ağustos’ta Diyarbakır’da kayyum kararını gaflet ve dalaletle tanımlaması, Sivas Kongresi’nin ruhunu yok saymak, mirasını çiğnemektir. Büyük zaferimizin hemen ertesinde, sanki rövanş alır gibi, PKK’lılara destek turuna çıkması zillettir” dedi.