Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacire Akar’ın dağa götürülen oğlunu HDP binası önünde oturma eylemi başlatarak örgütün elinden alması, diğer anneleri umutlandırdı. Oğlu elinden alınan üç anne daha HDP’nin kapısına dikildi. Yüreği yanık annelere destek yağdı. Ancak terörün kuklası hâline gelen HDP’li belediyeler için ortalığı yıkanlar, annelerin onurlu direnişine kayıtsız kaldı. Onlardan biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kayyum atamalarından sonra “Umarım bu yanlıştan dönerler. Tekrar seçilen belediye başkanları görevlerine dönerler. Herkes haddini bilecek” diye tepki gösterdi. İmamoğlu ardından Diyarbakır’ı ve HDP’lileri ziyaret etti, ancak HDP’nin evladını dağa kaçırdığı anneyi görmezden geldi. Kayyum kararından sonra “Milletin iradesine darbe indirildi” diye tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise terör yandaşlarının annelere vurduğu darbeye ses çıkarmadı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile HDP’yi ziyaret eden DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları da annelere destek vermeyenler arasında yer aldı.