Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP lideri “S-400’ler niye alındı kimse bilmiyor. Kim bize saldıracak? Suriye’de de S-200 var, başında da Rus askerleri var. Suriye hava savunma sistemi Orta Doğu’daki en güçlü hava savunma sistemi. Herkes biliyor bunu. Irak mı, İran mı bize saldıracak? Kasr-ı Şirin’den bu yana İran’la hiçbir sorunumuz olmamış. Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan’la mı kavga edeceğiz? Yunanistan NATO’da” diye konuştu. CHP iktidara gelirse dış politikayı 180 derece değiştireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Esad ile masaya oturmasını istedi. Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Ünal Çeviköz de “Suriye sorununun taraflarından biri olan Şam yönetimiyle dolaylı da olsa bir şekilde irtibata geçilmesi ve bir diyalog içinde olunması gerektiğini savunuyoruz” diye konuştu. Çeviköz, “Türkiye’nin de patriotları almadığı ya da Türkiye’nin patriotları almak isteyip de ABD’nin patriotları Türkiye’ye vermediği doğru değil. Türkiye’nin patriotları alımla ilgili öne sürdüğü şartlar ABD tarafından kabul edilmemiştir” ifadesini kullandı.