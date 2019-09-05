Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP kanalı ile dağa götürülen oğlunu yaptığı eylemle teröristlerin elinden alan Hacire Akar ile başlayan tepki eylemleri çığ gibi büyüyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri isteyen annelerin HDP binası önündeki eylemi sürüyor. Oturma eylemi sırasında il binası önünde basın açıklaması yapan HDP’lilere, Diyarbakır anneleri tepki gösterdi. HDP’li Zeyyat Ceylan “Partimizin önünde oturan aileler, AK Parti ve bazı kesimlerin yönlendirmesi ile oturuyor” iddiasında bulundu. Ceylan’ın bu sözleri üzerine duruma tepki gösteren ve oğlu Mustafa Biçer’in 10 aydır dağa götürüldüğü söyleyen anne Ayşegül Biçer “Sen gel içimdeki yangını gör. AK Parti’ye kurban ol. O çocuk gelmesin burayı yakacağım, başınıza yıkacağım. Bir candır canımı vermeye hazırım. Ben her gün ölüyorum” dedi.



GELSİNLER İSPAT EDEYİM

Çocuğunun kandırıldığını savunan Biçer, şöyle konuştu: Kesin çocuğum onlarla. Gelsinler ispat edeyim. Çocuğumu onlar kandırdı. Barışın neresindesiniz? Elin çocuğunu Amerikan uşaklığına gönderen sizlersiniz. Yanan yüreğimin ateşiyle oturuyorum. Diyarbakır sizin rezilliğinizden bıkmış artık. Bizim yüreklerimizi yakmak için parti kurmuşlar. Bunlar neyin barışından bahsediyorlar. Kayyum haklarıdır, kayyum getirilmiş. Yoksa daha çok anaların yüreği yanacak. Biz mücadeleyi bırakmıyoruz. Tehdit edildim, ‘oğlunun peşini bırak’ diye. Oğlumun peşini bırakmıyorum, mücadeleye devam ediyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Yeter artık, her gün ölüyorum. Hiçbir şey yıldırmaz beni bu saatten sonra.



PKK KAÇIRDIĞINI İTİRAF ETTİ

Biçer daha sonra, kaçırıldığını iddia ettiği oğlu ve örgüt mensuplarıyla yaptığı telefon konuşmasına ilişkin ses kaydını basın mensuplarına dinletti. Ses kaydında konuşan PKK/YPG’li terör örgütü üyesi şahıs “Mustafa yanımızdadır. Şu anda durumu iyidir. Kendi kararı ile gelmiş. Gün gelir onu görmek isterseniz gelip görebilirsiniz fakat şu anda ortam müsait olmadığı için göremezsiniz. O artık gelmiş yerine kendisinin kararıdır. Bizim için de mutluluk veriyor. Bizim sizden beklentimiz sizin de ona sahip çıkmanızdır” ifadelerini kullandı.



HDP derhal kapatılmalı

Ana muhalefet gözü yaşlı annelere sesiz kalırken CHP’nin eski vekili Dr. Canan Arıtman, HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan ailelere destek verdi. Arıtman ”HDP ile PKK’nın arasındaki bağı öngörü ve vicdan sahibi herkes görüyor. Anaların çığlıkları arasında gençliğimiz HDP ve PKK’nın elinde yok ediliyor. Bu gidişe son verilmeli ve HDP derhâl kapatılmalıdır”

dedi.

DESTEK BÜYÜYOR

Sonucunun hayırlı olmasını diliyoruz

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden annelerin, HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor. KADEM Batman İl Temsilcisi Adile Gürbüz “Burada çok büyük bir cesaret örneği gösteriliyor. Sonucunun hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı başkanlığındaki kadın heyeti de annelere destek ziyaretinde bulundu. Sosyal medyada destek çalışması başlatan bir grup gönüllünün Twitter’da ‘Diyarbakırlıanneleresesver’ başlığıyla başlattığı çalışma da gündem oldu.



BİR BABA DAHA EYLEME KATILDI

“Ya oğlum ya ölüm”

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırıldığını belirten annelerin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eyleme Celil Begdaş adlı baba da katıldı. Kalıpçılık yapan Begdaş, 17 yaşındaki oğlu Yusuf’un kaçırıldığını ifade ederek “Ben açlık grevine başlıyorum, kimse de beni durduramaz. Ya oğlum ya ölüm” dedi. Eşinin evlatlarının hasretiyle hastalandığı söyleyen Baba Begdaş, “Oğlum Yusuf 5 Mayıs’ta HDP il binasının ikinci katına girdi ve bir daha çıkmadı. 4 aydır ulaşamıyoruz” diye konuştu.