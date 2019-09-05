Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin’in Derik ilçesinde 24 Ağustos 2015 tarihinde ağabeyinin düğünü için izne gelen ve düğün konvoyunda PKK’lı teröristler tarafından belediye aracı ile kaçırıldığını kaydeden baba Şehmuz ve anne Emine Kaya, çocuklarını PKK’lı teröristlerin elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılma kararı aldı.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Baba Şehmuz Kaya, kendilerinin de Kürt olduklarını ve 9 çocuğunu devlete faydalı bir insan olması için okuttuklarını, bu nedenle PKK’nın hedefinde olduklarını aktardı.

“Devletin yanında olduğu için kaçırdılar”

Oğlunun devlet görevlisi olduğunu kaydeden baba Şehmuz Kaya, “Benim oğlum devlet görevlisiydi. 2015’te Lice kırsalında BDP’nin adamları Lice kırsalında yol kesiyordu. Akşam 18.00'dan sabah 06.00’a kadar yol kesiyorlardı. Kardeşinin düğününden dönüyordu. Yol kesmişlerdi. Etrafını çevirmişlerdi kaçma imkanı kalmamıştı. PKK’lıların yüzleri açıktı. Orada belediye arabası ile bindirerek oğlumu aldılar” dedi.

“HDP Kürtlerin hakkını savunmuyor”

Hacire annenin çocuğunu istediğini ve kurtardığını kaydeden baba Kaya, “Bizim oğlumuzun kaçırılması 5’inci senesine girdi. İnşallah bizde diğer aileleri ile birlikte çocuğumuzu kurtaracağız. Birçok ilden yaklaşık 15 aile var. 7 sülalem Mardinli ve Kürt’üm. Eşim tek kelime Türkçe bilmiyor. HDP Kürtlerin hakkını savunmuyor. HDP diyor ki bu gençleri dağa çıkarın ölsün bize oy çoğalsın. HDP bu işi yapıyor” diye konuştu.

“Ahmet Türk’ün terörle bağlantısı var”

Ahmet Türk’ün terörle bağlantısının olduğunu savunan Kaya, “Ahmet Türk gelsin beni öldürsün. Oğlum gittikten sonra Ahmet Türk’ten mi korkacağım. Oğlum kaçırıldıktan sonra Ahmet Türk’le görüşmeye gittim beni içeri almadı. Köy muhtarı yeğeni vardı muhtar güldüler. Biz resmiyiz dediler. Çocuğumu verin çocuklarımın hepsi okumuş. Ne istiyorsun bizden. 3’ü öğretmen, diğerleri, memur, ikisi lise mezunu. Millet dağa çıksın. Sen Kürtler için mi çalışıyorsun, Kürtlere ne vermişsin? Bak annesi ölüyor, ben de ölüyorum. Benim yaşımda hangi insan bu hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

“İmamoğlu terörist yok diyorsa benim çocuğumu getirsin”

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyaretini de sert sözlerle eleştiren Baba Şehmus Kaya, “İmamoğlu kendi kendine hava atıyor. Birileri devlet düşmanı olsun ona oy çıksın. Millet birbirini vursun bana oy çıksın. Diyor ki terörist yok o zaman İmamoğlu, benim çocuğumu o zaman getirsin, hani nerede? Benim gibi yüzlerce insan var. O zaman İmamoğlu getirsin. Hani nerede. 5 senedir ben oğlumu görmedim” dedi.

“HDP çocuğumu devletle pazarlık için kullanıyor”

Baba Kaya Meclise gittiğini HDP’nin çocuğunu devletle pazarlık için kullandığını ileri sürerek, “Ben 6-7 sefer meclise gittim. Tüm partilerle görüştük. Selahattin Demirtaş ile de görüştük. HDP diyor buradadır. Kapıdan çıkıyor devletten bir şeyler istiyor. Çocuğumu vermek için. Ben buradan sesleniyorum. Biz burada Kürt’üz ve Kürt kardeşlerim 300 senedir 7 sülalem Mardin’den geçmiş. 9 çocuğumda okumuş bende emekliyim. Ama bizde insanlar dağa çıksın ona buna kurşun sıkmaması olmaz. Oğlumu bıraksınlar madem sen Kürt’sün oğlumu kaçırma öldürme. Ne yapmış oğlum adam okumuş ekmeğini kazanıyor” diye konuştu.

Anne Emine Kaya ise oğlunun koz olarak kullanıldığını kaydederek, “Bunların amacı Kürdistan, Kürtler değil. Biz burada huzurla yaşıyoruz. Hangi Türk gelip malımızı bizden alıyor. Biz burada iyiyiz. Bunların başka ortakları var. Bunların hesapları başka” şeklinde konuştu.