Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Irak kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
05.09.2019 - 12:36 | Son Güncelleme: 05.09.2019 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
648449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/648449.aspx
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