Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.