Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği belirtildi.
MSB: Fırat’ın doğusunda üçüncü ortak uçuş yapıldı
05.09.2019 - 14:03 | Son Güncelleme: 05.09.2019 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge Birinci Safha Uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak uçuş yapıldığını açıkladı.
Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Suriye,Fırat,
648463 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/648463.aspx
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