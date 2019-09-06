Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2014 - 2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi’nde danışman olarak çalışmalara destek veren Tayfun Kahraman, 2014 yılından bu yana görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalıştı. Ağaçları bahane ederek kalkışma girişiminde bulunan gezi isyancılarının sözcüsü olan Kahraman, “3. Havalimanı, 3. Köprü, Kanal İstanbul İptal edilsin” diye hükümete talimat vermeye kalkışmıştı. Kahraman’ın Gezi olaylarını organize ettiği iddiasıyla tutuklanan Osman Kavala ile telefon görüşmeleri gezi olayları davasında delil olarak dosyaya konulmuştu. Tayfun Kahraman, Gezi Parkı kalkışmasına ilişkin olarak “Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılanıyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdüren Kahraman’ın ataması sosyal medyada büyük tepki topladı.