Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmamoğlu’nun emrinin ardından üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin logosu ve “Hizmet Aracı” ibaresinin yazılı olduğu aralarında orta segment model otomobil, minibüs, kamyonet ve kamyonların da olduğu çok sayıda aracının meydana çekildiği görüldü. Araçların Yenikapı’ya çekilmesi sebebiyle belediyedeki tüm çalışmalar durma noktasına geldi. ‘Eve bakım’ da dâhil olmak üzere, İstanbullular pek çok hizmete erişemedi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu’nun iddialarını ispatlama hırsıyla her birimden belli sayıda araç istediğini söyledi. Göksu, “Şuan İstanbul’da evde bakım dâhil hayat durmuştur. Madem ihtiyaç fazlasıydı 60 gündür neden tutuyorsunuz bu araçları? Bunların hepsi arazide kullanılan hizmet araçları” dedi.

Araç toplama komedisi sosyal medyada da gündem oldu. Hizmet araçlarının Yenikapı’da toplanması sebebiyle belediye hizmetlerine ulaşamayan vatandaşlar duruma tepk gösterirken, bazı kullanıcılar ise kararı espri konusu yaptı. Bir kullanıcı “Bu sabah itibarıyla Renault Clio’nun lüks ve şatafatlı araç olduğunu öğrendik” derken, bir başka kişi ise “Cenaze nakil aracı var mı? lüks araçların arasında. Acaba!...” diye sordu.

İBB ARAÇ İHALESİNE ÇIKTI

Bu arada “israf” diye hizmet araçlarının Yenikapı miting alanına çektiren İBB Başkanı İmamoğlu’nun 175 adet aracın kiralanması için eylül başında ihaleye çıkma talimatı verdiği belirlendi. İBB iştirak şirketi üzerinden çıkılan 175 aracın 5 ay süreyle kiralanmasına yönelik ihalede, başvuru yapacak şirketlerden talep edilen özellikler dikkat çekiyor. Belediye tarafından ihale şartnamesine konulan “Sunroof, deri koltuk, kol dayama, metalik siyah renk, akıllı çalıştırma sistemi, çift bölgeli klima ... gibi” araç özellikleri dikkat çekiyor. İstenilen özellikleri karşılayan ortalama bir C segmenti aracın fiyatı, 220 bin TL’den başlıyor. İlave özelliklerle söz konusu rakam daha da yükseliyor.