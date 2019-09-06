Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şiddetli geçimsizlik yaşayan bir karı koca 4. Aile Mahkemesinde karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, evi sürekli terk edip gittiği gerekçesiyle kocanın davasını reddetti, kadınınkini ise kabul etti. Kararı beğenmeyen çift temyize gitti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kadının, kocasını başkalarıyla kıyasladığını, hakir gördüğünü, baskı uyguladığını ve iktidarsız olduğuna ilişkin dedikodu çıkardığını gerekçe göstererek mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, erkeğin boşanma davasının da kabul edilmesi için dosyanın yeniden ele alınmasını istedi. Ancak Aile Mahkemesi, ilk hükmünde direndi. Çift ise yine temyiz etti. Bu sefer devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Genel Kurul da 2. Hukuk Dairesini haklı buldu. Kurul “Kadının kusurlu olduğu görülmektedir. O hâlde erkeğin boşanma davasının kabulü gerekirken mahkemenin kadının kusursuz olduğundan bahisle direnme kararı vermesi usul ve yasaya aykırıdır. Mahkemenin kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” dedi. Emsal nitelik taşıyan bu karar sonrası artık eşinin kusurlarını ulu orta konuşan taraf kusurlu sayılacak.