Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bakanlık kontrolünde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalara ilişkin bilgiler verdi. İşte Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

YAYA ÖLÜMLERİ ÜLKE GENELİNDE YÜZDE 34 AZALDI

"2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur. Elimizdeki son teknoloji imkanları ölümlü trafik kazaların önüne geçmek ve karşılaşmamak için sonuna kadar kullanacağız. Türkiye 21. asrın başından itibaren karayolları konusunda çok önemli adımlar attı. Yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolunun hakikaten üstün bir seviyede kullanılması bizim için sevindiricidir."

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE BÜYÜK RAKAM: 126 BİN GÖZALTI

"Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır."