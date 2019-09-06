Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Soruşturma kapsamında, daha önceden Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen A.M., Sarıoğlan ilçesine bağlı Üzerlik mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı A.M., hakkında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
Kayseri'de DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı
06.09.2019 - 11:22 | Son Güncelleme: 06.09.2019 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Soruşturma kapsamında, daha önceden Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen A.M., Sarıoğlan ilçesine bağlı Üzerlik mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : Kayseri,
648636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/648636.aspx
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