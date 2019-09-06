Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamasından notlar;

* Gayrettepe İstanbul Havalimanı hattında delme işlemi tamamlandı. Türkiye'nin ilk hızlı metro sistemi olacak. Yaklaşık 30 km'lik kısmda tünellerin işlemi tamamlanmış oluyor. Yaklaşık 7 ay içinde D100 karayoluna kadar kısımda Kağıthane ve Gayrettepe istasyonuna da ulaşmış olacak.

* Projenin en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşması için ilk defa 10 adet metro kazı makinesi aynı anda kullanılıyor. Dünyanın en hızlı kazılan metro hattı olacak. Kazı hızında dünya rekoru da kırılmış oluyor.

* Kağıthane kısmını gelecek yıl hizmete alacağız. Gayrettepe istasyonunda Taksim ve metrobüse ve yakın gelecekte inşa edeceğimiz projelere bağlanacaktır. Kağıthane istasyonunda Kabataş metro hattına entegre olacak. Havalimanı istasyonunda yüksek hızlı trene ve Halkalı'da ise Marmaray ve Halkalı metrosuna bağlanacak.

* Olimpiyatköy istasyonunda Başakşehir metrosuna, Kayaşehir'de Kayaşehir metrosuna entegre olacak. İstanbul'un dört bir yanı İstanbul Havalimanı'na, İstanbul Havalimanı ise tüm şehre bu metro ile bağlanacak.