Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüt propagandasında bulundukları ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, ilçe merkezine bağlı köylerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında eski HDP ilçe başkanının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.